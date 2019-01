Genoa, Figc al lavoro sulla richiesta dello scudetto 1925

C’è un importante aggiornamento sulla vicenda dello scudetto 1925, richiesto a gran voce dal Genoa, e sulle altre istanze avanzate da Bologna, Lazio e Torino. Il presidente Figc Gabriele Gravina ha annunciato l’istituzione di una commissione federale coordinata da Matteo Marani, vice presidente della Fondazione Museo del calcio, e composta da ricercatori e professori universitari. Analizzeranno i vari casi con un approccio storico e scientifico.

La Lazio reclama l’assegnazione ex aequo del titolo 1915 assegnato al Genoa prima della Grande Guerra. Il titolo del 1927, vinto dal Torino sul campo, fu revocato per lo scandalo Allemandi e non assegnato. Lo reclamano lo stesso Torino e il Bologna, che arrivò secondo.

«Solo così ritengo che si possa finalmente dare valore al senso storico dei fatti e consentire a tutti di farsi la propria opinione senza preconcetti o precostituite posizioni faziose dettate dal tifo» ha detto Gravina, ripreso da La Gazzetta dello Sport.