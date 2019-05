E’ stato sorteggiato il girone di qualificazione alla fase interregionale del Genoa Under 15 femminile allenato da Luca De Guglielmi. Le Grifoncine affronteranno l’Inter in casa (a Molassana) domenica 5 maggio, il Milan a Milano (19 maggio) e, in conclusione, se la giocheranno nuovamente tra le mura amiche contro il Torino. Le ragazze rossoblù, dopo aver sbaragliato la concorrenza in Liguria, puntano al bersaglio grosso.