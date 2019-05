Genoa femminile U17, successo storico in Friuli: è semifinale

Il Genoa femminile Under 17 vola in semifinale scudetto. Dopo il successo dell’andata, firmato da Parodi, le Grifoncine battono il Tavagnacco anche in Friuli. 2-1 per le rossoblù, con mister Francomacaro emozionato e fiero ai microfoni di Pianetagenoa1893.net: «Un pò piango e un pò rido, è una gioia indescrivibile per tutti noi. Abbiamo imposto il nostro calcio a casa di una squadra che in passato ha disputato la Champions League. Sono orgoglioso dei complimenti che ci ha tributato la squadra friulana».

Gol di Massa e Severini su calcio d’angolo. C’è un Grifone che vola, è quello del settore femminile ben organizzato dalle scelte di Santo Bignone e Michele Sbravati. E da ogni altro componente dello staff che allestisce tutta questa gioiosa macchina da guerra. Il Genoa è una squadra pronta per il grande salto tra le donne professioniste: «Questo gruppo è un fiore meraviglioso che sta sbocciando e sono certo che giocheremo in Serie A perché dietro ai risultati c’è un lavoro da formiche operaie – prosegue Francomacaro – Il sogno continua, vogliamo portare a Genova lo scudetto dopo tanti decenni».

Genoa, Juventus, Roma e una tra Inter e Cagliari. Ecco le magnifiche quattro che delineano la supremazia del calcio del nord-ovest. Il tricolore andrà a una di queste quattro. Le rossoblù ci proveranno con la loro precisa identità che unisce estetica e pratica su un campo da calcio. «Le statistiche dicono che il nostro portiere compie un rinvio ogni quattro partite. Abbiamo scelto le idee, la filosofia, il coraggio, l’attaccamento alla maglia. Siamo all’avanguardia anche per giocare in Europa» conclude Francomacaro.

