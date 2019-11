Genoa Femminile: 5-1 al Rupinaro. Percorso netto per De Guglielmi

Il Genoa femminile batte 5-1 il Rupinaro nel recupero di Coppa Liguria: la partita era stata sospesa per l’allerta rossa del 3 novembre scorso. Percorso netto per le Grifoncine di mister De Guglielmi che fanno sei su sei nella competizione regionale. Le rossoblù si preparano al meglio per il debutto in Eccellenza di domenica prossima: fischio d’inizio alle ore 17 al “Ferrando” di Prà (contro la Superba).