Genoa, avanti di due gol ma ripreso dal Lecce: confermata la zona play-off

Primo sigillo stagionale di Taieb e sesto gol di Spicuglia per i rossoblù

L’Under 18 del Genoa sfiora la vittoria contro il Lecce, ma al termine del posticipo della 21ª giornata si ritrova a fare i conti con un 2-2 che allunga a quattro la striscia di risultati utili consecutivi. I Grifoncini campioni d’Italia in carica passano sul doppio vantaggio già nel primo tempo con la prima marcatura stagionale del centrocampista israeliano Chad Taieb e dal raddoppio di Spicuglia. Nella ripresa un calcio di rigore trasformato da Di Pasquale cambia l’inerzia della partita che il Lecce pareggia al 74′ con Pasquale Esposito.

Il punto mantiene il Genoa di mister Ruotolo in zona play-off, quinto a +1 sulla coppia composta da Lazio e Parma: nel prossimo turno i rossoblù giocheranno nuovamente in casa contro il Torino, secondo in classifica.

