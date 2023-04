Genoa, ancora fatale il Montevarchi: Under 14 terza al Torneo Brizzi-Pisani

Prima nel girone interregionale dominato senza sconfitte, la leva 2009 del Genoa ha preso parte al Torneo Brizzi-Memorial Pisani, rispettivamente giunti alla 36ª e 25ª edizione, a Massa e Cozzile, in provincia di Pistoia. L’Under 14 rossoblù è stata eliminata in semifinale dal Montevarchi ai calci di rigore andati ad oltranza e chiuso il percorso al terzo posto.

Sotto la gestione del direttore del settore giovanile Michele Sbravati, il Genoa ha conquistato soltanto una volta la kermesse toscana, peraltro alla sua prima partecipazione, con la leva dei 2001 rossoblù guidata da Pietro Pellegri (fu capocannoniere dell’edizione 2014) ed Eddie Salcedo, che da lì a breve avrebbero esordito in prima squadra ancorché minorenni. Nella scorsa edizione i classe 2008 guidati da mister Leone Cipani persero 2-0 la finale contro l’Empoli.

Quest’anno il torneo, organizzato dalla Polisportiva Margine Coperta, ha ospitato squadre di livello: oltre ai rossoblù, hanno concorso anche Milan, Pisa, Perugia e Spezia. I leva 2009 allenati da mister Jacopo Sbravati hanno superato senza problemi il raggruppamento: 3-0 alla Sestese deciso dalle reti di Longobardi, Mandirola e Brizzolari; 4-0 al Montecatini Murialdo con marcature di Costantino (doppietta), Brizzolari e del terzino Qojia; 4-0 al Tau, club di Altopascio, firmato da Saladino, Lleshi, Costantino e Zucchini. La squadra di mister Sbravati, però, esce dal torneo – senza subire un gol – in semifinale contro il Montevarchi, club che storicamente ha fatto male al Genoa: gli aretini battono il Grifoncini ai calci di rigore, dopo lo 0-0 maturato nei tempi regolamentari, il portiere Rosi è l’eroe di giornata. I Grifoncini chiudono la kermesse toscana al terzo posto avendo battuto 3-2 il Milan in quella che era accreditata come la vera finale: doppietta di Consoli inframezzata da Mandirola.

Di seguito, il riepilogo del cammino del Genoa Under 14.