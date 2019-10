GAZZETTA DELLO SPORT – Preziosi riflette: Andreazzoli per ora resta

Niente scelte affrettate da parte di Enrico Preziosi sulla questione allenatore: la Gazzetta dello Sport spiega qual è la linea del presidente sull’eventuale cambio in panchina. Andreazzoli resta sino alla gara di sabato col Milan: poi si vedrà il da farsi con la sosta del campionato. Il quotidiano cerca di dare una spiegazione al momento negativo del Genoa: «L’anomalia di questa crisi, e di ciò Preziosi non riesca a darsi pace, sta nel modo in cui la squadra, costruita e strutturata in modo omogeneo, come al Grifone non si vedeva da molto tempo, è svanita». La rivoluzione svolta nella formazione da parte di Andreazzoli a Cagliari è stata forse eccessiva per il numero di giocatori cambiati: ma il parziale blackout con il Bologna e quello totale con la Lazio non hanno spiegazioni.