Gazzetta dello Sport – Pinamonti e il Genoa verso l’addio?

Andrea Pinamonti è riuscito nella sua missione di far dimenticare la sua precedente esperienza al Genoa, sia per i gol sia per aver retto da solo il peso del reparto offensivo. Tuttavia, sottolinea la Gazzetta dello Sport, è probabile che le strade del giocatore trentino e del Grifone si separino a fine stagione. Il suo riscatto dal Sassuolo costa ben 14 milioni.

Il club rossoblù sta svolgendo anche una serie di valutazione anche su altri giocatori del reparto offensivo: il primo della lista è Vitinha su cui è stato svolto un investimento oneroso, ma che è rimasto fermo a lungo per una serie di infortuni, giocando appena 12 gare da titolare con 19 presenze complessive e con zero gol. Nelle ultime sei partite dovrà convincere Vieira a puntare su di lui anche per il prossimo anno. L’altro osservato speciale è Messias: per lui soltanto cinque gare da titolare e 12 presenze complessive, ma la sua assenza si è fatta sentire per la sua capacità di saltare l’uomo e di cambiare passo all’improvviso. Il brasiliano a fine stagione andrà in scadenza e valuterà il dafarsi con la dirigenza. Venturino ed Ekhator sono giovani e sono il futuro del Genoa, ma il tecnico francese vuole segnali convincenti anche da Ekuban che è stato molto efficace con l’Udinese ma inconsistente a Verona. È chiaro che per alzare il livello qualitativo dell’attacco, in ottica da media classifica, occorerà un altro innesto oltre a Ellertsson e a Stanciu, capitano della Romania, rinforzo pesante per il centrocampo.

Continua a girare in Francia l’interesse per Emegha, 22 anni, attaccante dello Strasburgo con 24 presenze, 13 gol e due assist: ma la la sua valutazione di 20 milioni e il contratto rinnovato sino al 2028 rappresentano ostacoli difficili da superare.