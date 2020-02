GAZZETTA DELLO SPORT – Il Genoa riscopre Pinamonti: «Il buio è alle spalle»

L’ultimo gol di Andrea Pinamonti risale alo 20 ottobre scorso, quando il Genoa subì un pesante 5-1 a Parma che portò all’esonero di Aurelio Andreazzoli. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta che Davide Nicola è convinto che presto il centravanti si sbloccherà, dopo 108 giorni. Secondo il quotidiano, domenica prossima il giocatore trentino sarà ancora titolare in attacco con Sanabria: «A livello personale non ho attraversato un momento facile, ma ora tutto è alle spalle e non è assolutamente troppo tardi per rialzarci» ha spiegato Pinamonti.