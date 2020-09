GAZZETTA DELLO SPORT – Genoa, presi Goldaniga e Karsdorp. Ora obiettivo Badelj

Goldaniga ritorna al Genoa. Secondo la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il difensore è atteso oggi per le visite mediche e la firma sul nuovo contratto: il club rossoblù ha ottenuto con una trattativa lampo un nuovo prestito con diritto di riscatto. Intanto il ds Daniele Faggiano sta per concludere con la Roma l’affare Karsdorp, dopo che è saltata la trattativa dell’Atalanta per il giocatore olandese: prestito con diritto di riscatto. Dal club giallorosso arriverà a breve anche Juan Jesus per rafforzare la difesa. Il Grifone ora punta su Badelj, centrocampista della Lazio: il giocatore spinge per trasferirsi al club più antico d’Italia, ma manca il nulla osta del presidente biancoceleste Lotito. Infine, il fronte inglese del mercato: da registrare la suggestione Wilshere del West Ham, che ha trascorsi importanti ma anche infortuni seri che lo hanno bloccato a lungo, e Rose, terzino sinistro del Tottenham, su cui saranno approfonditi gli aspetti economici.