GAZZETTA DELLO SPORT – Falque e Destro verso un finale da protagonisti

Il blocco della serie A per l'emergenza Coronavirus ha consentito ai due attaccanti del Genoa di recuperare

Non tutti i mali vengono per nuocere al Genoa. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola sottolinea che il blocco della serie A a causa dell’emergenza Coronavirus ha consentito ai due attaccanti di recuperare dai rispettivi problemi fisici. Lo spagnolo ha subito mesi fa una lesione legamentosa al ginocchio sinistro. Ha giocato soltanto 32′ nella gara persa contro la Lazio, ma lo stop del campionato lo ha perfettamente ristabilito. Invece Destro ha giocato soltanto 19′ tra Atalanta e Lazio: ma è migliorato e Nicola potrà contare su di lui.