GAZZETTA DELLO SPORT – Dubbi a centrocampo: il Genoa ruota attorno a Schöne

Riflettori puntati sul danese che sembra migliorare dopo lo stop di Bologna: se non recuperasse, sarà Behrami il regista

Nessun timore nel Genoa, pronto ad affrontare domani la Lazio. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola spiega che la difesa rossoblù è ben definita, l’attacco quasi, mentre il centrocampo è ancora in evoluzione. I riflettori sono puntati su Schöne che sembra migliorare dopo lo stop di Bologna: se non recuperasse, sarà Behrami il regista, mentre si giocherebbero due posti Cassata, Jagiello ed Eriksson.