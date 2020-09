GAZZETTA DELLO SPORT – C’è anche il Genoa tra i 9 club che hanno chiesto il rinvio del campionato Primavera

Secondo le società firmatarie «è impossibile partire venerdì nel rispetto del protocollo Covid». Si chiede il via per il 3-4 ottobre

Nove club hanno chiesto in una lettera alla Lega serie A un posticipo di 14 giorni per l’inizio del campionato Primavera, perché ci sono grandi difficoltà a cominciare nel prossimo week end a rispettare il protocollo Covid. La Gazzetta dello Sport spiega che sono Genoa, Ascoli, Bologna, Atalanta (campione d’Italia), Cagliari, Fiorentina, Sampdoria, Sassuolo e Torino: mentre l’Inter è pronta ad adeguarsi, si sono astenute Empoli e Spal, mentre non hanno aderito Juventus, Roma, Lazio e Milan. Si chiede il via per il 3-4 ottobre.

