GAZZETTA DELLO SPORT – Biraschi è ok. Romero torna al centro della difesa?

Il Genoa ha recuperato due difensori, Biraschi e Goldaniga, in vista della gara di domani all’Olimpico contro la Lazio. Secondo la Gazzetta dello Sport oggi in edicola, il tecnico Aurelio Andreazzoli potrebbe concedere un turno di riposo a Cristian Zapata, apparso un po’ in difficoltà negli ultimi impegni ravvicinati contro Cagliari e Bologna. Dunque, in difesa Biraschi potrebbe essere schierato a destra con Romero al centro e Criscito a sinistra. L’allenatore rossoblù sta valutando se inserire titolare Saponara.