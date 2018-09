Frosinone, zero gol fatti: eguagliato un record Anni ’70

Il Frosinone non sa segnare. E’ un dato di fatto. Sei partite in Serie A e sei volte a secco. Nonostante questo la squadra laziale non è ultima: addirittura ha un punto in classifica dopo lo 0-0 con il Bologna. I ragazzi di Moreno Longo hanno così raggiunto il primato negativo del Catania nella stagione 1970-1971. Sei partite senza gol prima di battere la Lazio di Chinaglia con il punteggio di 3-1. Al termine della stagione retrocessero entrambe. I tifosi del Genoa più scaramantici possono fare gli scongiuri, naturalmente per il gol.