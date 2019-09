Forse domani arriverà già la decisione su Andreazzoli

Dopo la debacle subita all’Olimpico contro la Lazio il Genoa sta pensando alle decisioni da prendere con Andreazzoli. In queste ore, sottolinea il sito di Gianluca Di Marzio, si sta decidendo se cambiare subito allenatore o aspettare la prossima partita di sabato prossimo contro il Milan: tutto sarebbe rimandato alla sosta del campionato. Sembra che al momento prevalga l’idea di dare un’ultima possibilità per Andreazzoli con la squadra rossonera. Ci sono già stati contatti con Gennaro Gattuso nei giorni scorsi, ma per ora sono solo sondaggi. «Il presidente Enrico Preziosi, combattuto e con umori contrastanti sta riflettendo a lungo per evitare di commettere lo stesso errore dell’anno scorso. Forse già domani arriverà la decisione definitiva» conclude il giornalista di Sky Sport.