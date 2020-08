«Per il mio modus operandi io preferisco costruire le mie squadre in estate. A gennaio cerco di non toccare nulla: se accade, vuol dire che qualcosa è andato storto oppure si è cambiato obiettivo. Il calcio però, non è una scienza esatta». Così il direttore sportivo del Genoa Daniele Faggiamo durante la presentazione in corso al centro sportivo “Signorini” di Pegli.

A breve, il resoconto completo della conferenza stampa del ds Daniele Faggiano su Pianetagenoa1893.net