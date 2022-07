Ex Genoa: Salernitana ad un passo da Rovella

Manca la firma ma ormai si è ai dettagli per il passaggio di Nicoló Rovella alla Salernitana.

L’ex centrocampista del Genoa, ceduto alla Juventus nel gennaio 2021 e rimasto poi in prestito al Grifone, non verrà confermato in rosa dai bianconeri.

Infatti, come già accaduto con Cambiaso (preso e girato al Bologna), Rovella lascerà Torino per giocare titolare altrove: lo aspetta mister Nicola in Campania per inseguire un’altra salvezza. Il giocatore ha già dato piena disponibilità al dirigente De Sanctis per passare in prestito alla Salernitana da subito.