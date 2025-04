ESCLUSIVA PG – Monica Tosolini: «Senza Thauvin non sarà facile contro il Genoa, ma l’Udinese deve rialzare la testa»

La vice direttrice di Udineseblog: «Sicuramente il Grifone, spinto dal proprio pubblico, cercherà di dare il massimo come sempre per dare fastidio ai bianconeri»

La massima esperta delle vicende in casa Udinese, Monica Tosolini, è intervenuta ai microfoni di Pianetagenoa1893.net per presentare la gara dei friulani contro il Genoa e fare il punto della situazione in casa bianconera. La vice direttrice di Udineseblog e giornalista di Tele Friuli ha anche analizzato come, dopo alcuni anni di delusioni, quali siano gli obiettivi odierni e futuri dell’Udinese.