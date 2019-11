Ed ecco a voi…la quinta puntata di Belin che Calcio!

Quinto appuntamento con la trasmissione BELIN CHE CALCIO, che si occupa, simpaticamente del calcio di una volta. La trasmissione, condotta ed ideata da Marco Benvenuto e Franco Ricciardi, questa volta conta della partecipazione di Elettra Musso. La trasmissione, oltre alla Liguria ed all’Emilia Romagna (dove viene seguita nella città di Parma grazie all’emittente Entella TV) ed al Piemonte (tramite l’emittente TeleTurchino) ha un forte ascolto in Sud America, nella comunità genovese di Buenos Aires, in Colombia ed in Ecuador. Nel corso della trasmissione, il giornalista Giovanni Giaccone ci parla del ruolo dell’Ala Sinistra, la cosiddetta “seconda punta”, andando a ritroso nel tempo in Italia, Europa e nel mondo. Marco Liguori, direttore di Pianetagenoa1893.net, ci parla di Genoa-Torino 3-1 dell’8 dicembre 1955.

Toccante il servizio preparato dal giornalista Marco Ferrera, che ricorda Ermanno Cristin, il “bisontino”, tanto caro ai tifosi blucerchiati ed agli sportivi genovesi, scomparso recentemente. Non mancano anche in questa puntata le splendide caricature della vignettista Alex Di Viesti, questa volta dedicata a due grand atleti rossoblucerchiati. Poi un video molto interessante dove il giornalista Dario Vassallo ci parla della sua gioventù e del suo tifo per il Grifone. Dischi 45 giri che passione! Specialmente se riguardano la tua squadra del cuore. Il tifoso Alberto Miceli ci mostra 8 dischi della sua infanzia, con canzoni dedicate alla sua squadra del cuore. Per concludere Guido Pallotti di Sampdoria News ci parla di episodi del passato della Sampdroia, interessanti e coinvolgenti. Che dire, una SuperPuntata! BELIN CHE CALCIO !