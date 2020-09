Due test in settimana per il Genoa con Carpi e Carrarese

Il Genoa sosterrà in settimana due test. Il primo mercoledì contro il Carpi e l’altro giovedì con la Carrarese, presso il Centro Polisportivo Sciorba in via Adamoli a Genova. Fischio d’inizio alle 15 e si giocherà porte chiuse: il club rossoblù effettuerà le dirette degli incontri su Youtube attrverso proprio canale Genoa Channel. Il tecnico Rolando Maran potrà così valutare tutti gli effettivi a sua disposizione nei due incontri, in vista della prima di campionato al Ferraris domenica 20 settembre contro il Crotone.

Il primo avversario nell’impianto della Val Bisagno sarà il Carpi, che milita nel campionato di Serie C e reduce dai quarti di finale play-off contro il Novara. Il club del nuovo presidente Simone Morelli ha affidato la guida tecnica a Sandro Pochesci. Risalgono alla stagione 2015/16, gli ultimi precedenti tra il Grifone e gli emiliani in Serie A.

Invece il secondo avversario sarà invece la Carrarese, allenata dal tecnico Silvio Baldini e partecipante al campionato di Serie C. Nella scorsa stagione è stata a lungo in corsa per la promozione in Serie B, uscendo dai play-off solo nella semifinale con il Bari in Puglia. Il presidente della società apuana è l’imprenditore genovese Fabio Oppicelli.