Dopo la maratona col Torino, allenamento mattutino per il Genoa

Allenamento mattutino per il Genoa dopo la partita di Coppa Italia contro il Torino. La comitiva rossoblù (52 tra dirigenti, tecnici, staff e giocatori) è rimasta nel capoluogo piemontese per preparare in ritiro l’importantissima gara salvezza a Verona di dopodomani (ore 18). Il gruppo è stato suddiviso per svolgere lavori differenti: i 14 giocatori impegnati nella lunga maratona di ieri sera, terminata a mezzanotte con i calci di rigore, sono stati sottoposti a controlli, terapie e una seduta idroterapica collettiva. Gli altri 13 atleti hanno svolto invece un robusto allenamento in un centro sportivo alla periferia. Nel pomeriggio riposo per recuperare energie. Il Grifone sosterrà domani la rifinitura sempre a Torino prima della partenza per il Veneto.