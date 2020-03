Criscito: «Io sono Genova, Napoli e il mondo. Insieme ce la faremo»

In un post affidato a Instagram Domenico Criscito ha scritto alcune belle parole di spinta emotiva legate al tema coronavirus. «#iosonoGenova, la città che mi ha accolto a 13 anni, dove vivo tuttora con mia moglie e i miei due bimbi e dove svolgo la mia professione. #iosonoNapoli, la città dove sono nato e dove vivono tuttora parte della mia famiglia e che stanno avendo la stessa paura che stiamo provando tutti noi in Italia. #iosonoMondo perchè in questo momento stiamo vivendo tutti lo stesso incubo. Tutti insieme, distanti, ma uniti ce la faremo!»