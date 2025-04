Corriere dello Sport – Stop a tre trasferte: niente Ferraris per i tifosi della Lazio

Dopo i gravi incidenti nel derby capitolino di domenica scorsa il Ministero dell’Interno ha imposto un giro di vite sulle trasferte per i tifosi di Roma e Lazio. Stando al Corriere dello Sport il Viminale determinerà con effetto immediato lo stop ai supporter biancocelesti, a cominciare da lunedì col Genoa poi con Empoli e Inter, e a quelli giallorossi, per le gare con Inter, Atalanta e Torino. Inoltre sempre il Viminale avrebbe stabilito per la stagione 2025-26 il divieto per la disputa delle gare notturne ad alto rischio come la stracittadina della Capitale: sarebbe stato preannunciato anche alla Figc ma non ci sono conferme.