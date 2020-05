Correva l’anno 2016: il Genoa cala il tris nel derby

Correva l’anno 2016: l’8 maggio il Genoa trionfa nel derby con un netto 0-3. Gol in apertura di Pavoletti e doppietta di Suso: il Grifone trionfa sulla Sampdoria. E’ l’ultimo successo rossoblù nella stracittadina: ecco la diretta testuale di Pianetagenoa1893.net di quell’esaltante partita.

FINITAAAAAAAAAAAAAAAA!!! Gasperini ha vinto il Derby col suo Genoa! Grande partita tutta rossoblù. Gran finale con la squadra sotto la Nord a prendere il meritato trionfo

TRE MINUTI DI RECUPERO

CARPI-LAZIO 1-3

42′ Rincon tenta il tiro ma incespica.

42′ esce Suso tra gli applausi ed entra Munoz nel Genoa. Gara virtuamente conclusa

41′ tiro di Correa sul fondo

39′ esce Quagliarella entra Muriel nella Sampdoria

39′ GRAN TIRO DI TACHTSIDIS DEVIATO DA VIVIANO

38′ Angolo per il Genoa. Batte Suso, colpo di testa di Pavoletti sul fondo

36′ BEL CROSS DI SUSO colpo di testa di Pavoletti di poco alto sulla traversa

35′ Ferrero abbandona la tribuna vip

31′ Doppia occasione per Quagliarella, parata due volte da Lamanna

28′ SUSOOOOOOOOOOOOOOOO!!! grande gooooooooooollll!!! 3-0 e fine gara. In precedenza, Viviano era uscito su Laxalt toccando la gamba

27′ Errore a centrocampo, Lmanna anticipa in uscita Quagliarella

27′ nella Samp esce Palombo entra Sala

26′ ammonito Fernando per fllo su Tachtsidis a centrocampo

25′ GRAN TIRO DI RINCON CHE TERMINA DI POCO FUORI E DA’ L’ILLUSIONE DEL GOL

24′ Batte la punizione Fernando, pallone alto sulla traversa

23′ ammonito Burdisso per fallo su quagliarella al limite dell’area,punizione per il Doria

22′ Doppia azione Genoa: Tachtsidis entra in area da sinistra, ma nessuno raccoglie il passaggio, Laxalaat poi tira e va sul fondo

20′ Il Genoa sostituisce Dzemaili con Gabriel Silva

18′ Fernando riceve un passaggio filtrante al limite dell’area, il suo tiro va sul fondo

16′ Palombo scaraventa il pallone nei distinti, intimorito da una cavalcata di Ansaldi

14′ ammonito Rincon per fallo su Cassano a centrocampo: stavolta il giallo ci sta

13′ Ammonito Soriano per proteste con l’arbitro: subito dopo fa un gesto con la mano rivolto all’arbitro, era da secondo giallo e conseguente espulsione

12′ La Samp sostituisce De Silvestri con Correa

11′ Fernando commmette fallo su Dzemaili a centrocampo, punizione per il Genoa. Tachtsidis fa praticamente il trequartista:: dunque Genoa col 3-4-1-2

9′ FALLACCIO DI DIAKITE’ SU PAVOLETTI, l’arbitro concede solo la punizione al Genoa a centrocampo

8′ Nel Genoa esce Rigoni tra gli applausi entraa Tachtsidis

8′ GRANDE AZIONE DI ANSALDI che conclude con un tiro di poco a lato

7′ GRAN PARATA DI LAMANNA su tiro di Quagliarella

6′ Ancora Banti: discesa di De maio bloccata da Diakitè con una spinta, non rilevata davanti all’arbitro, poi Pavoletti spinge l’avversario e fischia fallo

5′ Cassano pescato in fuorigioco

4′ Fallo di Cassani su Ansaldi sulla trequarti blucerchiata, ma Banti non fischia

2′ Azione confusa in area genoana,che termina con un fallo di Cassano su Rincon, punzione per il Grifone

1′ Fernando entra in area ma commette fallo su De Maio, punizione per il Genoa

1′ nessuna sostituzione nelle due squadre

Ore 16.05 VIA ALLA RIPRESA

Ore 16.03 la Nord urla “Napoli! Napoli!” per incoraggiare la squadra azzurra verso il secondo posto: giocherà stasera contro il Torino all’Olimpico

NESSUN RECUPERO! FINE PRIMO TEMPO! Risultato che va anche stretto al Genoa che ha stradominato in lungo e in largo. Per la Samp c’è solo l’occasione di Soriano: davvero poco

44′ Grazie a Enrica Corti per la foto del 2-0 di Suso. Intanto, tiro di Laxalt bloccato da Viviano

42′ tiro di Burdisso bloccato da Viviano

39′ Doria con il medesimo gioco dell’andata: Cassano cerca di far uscire un difensore rossoblù mentre Soriano e Fernando cencano di entrare in area. Stavolta il Genoa ha imparato la lezione e blinda tutto

38’Grande azione di Rigoni che arriva attorniato dagli avversari sino all’area di rigor,poi Dodò mette in fallo laterale

36′ Laxalt serve Rigoni il sui tiro è deviato in angolo da Silvestre

35′ ammonito De Maio perché si era frapposto davanti al pallone in occasione di una punizione degli avversari. Banti è molto fiscale con i genoani

34′ OCCASIONE SAMP! Servito Soriano in area che batte sicuro, ma Lamanna respinge di piede

32′ Punzione per il Doriaa sulla trequarti, batte Fernando Izzo respinge fuori area. Contropiede Genoa, Pallone spedito da Dzemaili sul fondo

32′ Tiro di Pavoletti sul fondo

CARPI-LAZIO 0-2

31′ Ammonito Suso, che ha fermato regolarmente un contropiede sampdoriano

29′ La Nord intona “Un giorno all’improvviso”

27′ Tiro di Fernando da fuori area sul fondo.Samp completamente senza idee

26′ SUSOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOO!!! L’attaccante spagnolo entra in area, con una serie di finte sbilancia Cassani e infila con Viviano un tiro a giro. Samp-Genoa 0-2

24′ Finora buon Genoa, anche se Gasperini chiede più attenzione ai suoi per i palloni in uscita in fase difensiva

23′ OCCASIONE GENOA! Rincon entra in area di rigore sulla destra, serve al centro Pavoletti che tocca il pallone che va di poco a lato

ATALANTA-UDINESE 1-1

20′ Grazie a Enrica Corti per aver invato sul nostro profilo Twitter la foto del Pavogol

19′ Ansaldi a destra serve Rigoni, tiro a volo di quest’ultimo centrale, Viviano blocca il pallone

18′ Gran numero di Suso che supera un avversario e poi viene atterrato da Dodò,punizione per il Genoa

16′ Fallo di Fernando su Dzemaili a centrocaampo, Banti non concede il vantaggio al Genoa e fischia con ampio ritardo la punizione

15′ Gran disimpegno difensiiivo De Maio-Laxalt-Rigoni con pallone che termina sulle gambe di De Silvestri in fallo laterale per il Genoa

ATALANTA-UDINESE 0-1

14′ De Silvestre protegge l’uscita di Viviano su Rigoni

13′ La Nord urla “Serie B! Serie B!”

11′ Angolo per il Doria, De Mio spazza via il pallone. Tifo d’inferno della Nord

10′ Rigoni gioca centrocaampista centrale. Rincon francobolla a turno Cassano e Fernando

9′ tiro di Quagliarella sul fondo

8′ Pavoletti viene toccato in area da Silvestre e cade a terra, per l’arbitro è tutto regolare

7′ battuto l’angolo, esce Lamanna e blocca

7′ Si vede la Samp. Lancio lungo di Fernndo che finisce tra le braccia di Lamanna.Nella successiva azione, Ansaldi mette in angolo

5′ GRAN TIRO DI DZEMAILI DA FUORI AREA, PARATO IN DUE TEMPI DA VIVIANO

2′ PAVOGOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOLLLLLLLLLLLLLL!!! Gran palla di Ansaldi che serve Pavoletti al centro,tocco del centravanti che segna lo 0-1. GRANDE GENOA!

1′ In attacco il Genoa, tiro di Ansaldi debole, Viviano blocca il pallone

ORE 15.03 VIA ALLA GARA! Batte laSamp a centrocampo. Izzo a destra De Maio a sinistra

Ore 15.01 Minuto di silenzio per Gianncarlo Salvi, ex giocatore del Doria morto venerdì

Ore 14.52 Le squadre entrano in campo. La Nord è un tripudio di bandiere e sciarpe rossoblù

Ore 14.49 Vogliamo ricordare il nostro amico e collega Carlo Bruzzone: oggi è il primo derby a cui non potrà assistere. Ciao Brucar, ci manchi molto!

Ore 14.47 Tutto è pronto, si attende l’ingresso delle squadre con le maglie sul terreno di gioco

Ore 14.26 Il Genoa inizia il riscaldamento con una “testuggine” che appena si apre viene accompagnata da un OLE’! della Nord. Ringraziamo il nostro lettore Alessandro Mostes per aver inviato la foto.

ORE 14.16 FORMAZIONI UFFICIALI: nessuna sopresa nel Genoa, nella Samp Ranocchia in panchina sostituito da Silvestre

SAMPDORIA (3-5-1-1): 2 Viviano; 23 Diakité, 26 Silvestre, 5 Cassani; 29 De Silvestri, 21 Soriano, 7 Fernando, 17 Palombo, 11 Dodò; 99 Cassano; 27 Quagliarella. Allenatore: Vincenzo Montella. In panchina: 57 Brignoli, 1 Puggioni, 16 Ranocchia, 37 Skriniar, 13 Pereir, 22 Sala, 95 Ivan, 18 Lazaros, 10 Correa, 25 Alvarez, 8 Barreto, 24 Muriel.

GENOA (3-5-2): 23 Lamanna; 5 Izzo, 8 Burdisso, 4 De Maio; 3 Ansaldi, 31 Dzemaili, 88 Rincon, 30 Rigoni, 93 Laxalt; 17 Suso, 19 Pavoletti. Allenatore: Gian Piero Gasperini. In panchina: 32 Donnarumma, 34 Gabriel Silva, 24 Munoz, 15 Marchese, 29 Fiamozzi, 39 Sommariva, 77 Tachtsidis, 18 Ntcham, 16 Capel, 21 Pandev, 22 Lazovic, 42 Matavz.

Arbitro: Banti di Livorno. Assistenti: Tonolini e Vuoto. Quarto uomo: Marrazzo. Arbitri di porta: Massa e Mariani.

Ore 14.11 Striscione in Nord: “Matricola 074-72 sei di là ma il tuo cuore è di qua”

Ore 14. i giocatori del Genoa sono in campo per vedere le condizioni del terreno (foto Tweet del Genoa)

ore 13.46: la Nord è quasi piena nella parte inferiore, mentre la Sud presenta ancora parecchi spazi vuoti. In precedenza ha svolto un giro di campo il presidente blucerchiato Ferrero. Fischi dalla Gradinata Nord all’indirizzo dei giocatori doriani entrati in campo per vedere il manto di gioco.

Buon pomeriggio a tutti i genoani da Marco Liguori in diretta dal Tempio di tutti i tifosi rossoblù. Nel derby che si inizierà alle ore 15 c’è in palio la supremazia cittadina, ultimo obiettivo per Genoa e Sampdoria. Gli uomini di Gian Piero Gasperini cercano una vittoria che manca dal settembre 2013, quando alla guida c’era Fabio Liverani: si spera di demolire questo aspetto cabalistico negativo. Le due formazioni dovrebbero schierarsi in modo più o meno speculare: 3-5-2 per il Grifone, 3-5-1-1 per i blucerchiati. Tra poco vedremo se Gasp manderà in campo De Maio oppure Munoz, Laxalt oppure Gabriel Silva.

In attesa delle formazioni ufficiali, vi ricordiamo che per aggiornare la pagina: gli utenti Windows dovranno cliccare il tasto F5, invece quelli Apple i tasti Command R.

