Corradi: «Il bilancio dei miei 80 anni (ne manca ancora uno, per la verità)»

Sidio Corradi, leggenda del Genoa, ha scritto un bilancio dei suoi quasi 80 anni che si appresterà a compiere nel 2024. Di seguito, il contenuto social del suo messaggio.

«Buongiorno a tutti, ormai siamo alla fine del 2023, ho raggiunto quasi la veneranda età di 80 anni (ne manca ancora uno, per la verità) e volevo fare un bilancio della mia vita, che forse non interesserà a nessuno perché non parlo di calcio e del nostro Amato Genoa, ma essendo quasi al capolinea voglio parlarne! Sono nato nel lontano 1944 a Porto Ercole (Argentario – GR) quarto, dopo tre femmine, ed ho cominciato molto molto presto a lavorare.

Avevo 10-11 anni ed ero imbarcato sulla Lampara chiamata “Camillo”. Al mio paese non c’era nessuna azienda, ma le paranze e le lampare: nel cuore e nella mente c’era solo il pallone (così lo chiamavamo in Toscana), volevo diventare un calciatore di quelli veri, ma visto dove abitavo e cosa facevo era tutto solo un sogno che però non voleva dissolversi perché tutte le notti ritornava a tormentarmi, e un giorno quel sogno si avverò!!! Premetto che a tempo libero giocavo nelle piazzette del paese con tutti i miei Amici d’infanzia (Ghigo, Marino, Gaspero e tanti altri), l’unico campo disponibile. Quel giorno passò di lì un signore che cercava ragazzi per fare tornei estivi, era di Orbetello, un paese vicino, e mi disse: “Come ti chiami?”. Io ero uno dei più piccini del gruppo, gli dissi: “SIDIO!”. Lui non riusciva a pronunciarlo: “Ma che strano nome che hai, ma ti porterà fortuna, e poi… sei molto bravino, vuoi venire a fare un Torneo?” – scrive Corradi – In quel momento ho sentito il mio sogno avverarsi, la fortuna mi passava accanto, dovevo prenderla al volo e così feci, non rispettando più le regole della famiglia: fui cacciato di casa dal mio Babbo e dopo cinque mesi fui reintegrato, con parole bellissime di mio padre che stava morendo.

E da lì la mia vita cambiò, passai dalla miseria alla celebrità nel mondo che da più piccolo sognavo, diventare un giocatore: passai dall’Orbetello (al mio paese, non avevamo neanche il campo sportivo) al Bologna (vincendo anche lo scudetto nel 63-64!) e al Lanerossi Vicenza, al Cesena, al Varese al Grande Genoa dove ancora collaboro come istruttore e sono qui da 38 anni metà della mia vita. Mi reputo una persona molto fortunata e vorrei dire ai giovani che i sacrifici servono e bisogna credere nelle proprie possibilità perché poi il lavoro paga. Scusate per essere stato molto lungo, so che non lo leggeranno in molti, ma volevo fare un bilancio dei miei 80 anni (ne manca uno). Buona Giornata e Forza Grande Genoa nel Cuore».

Sidio Corradi