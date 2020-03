Coronavirus: positivo il patron del Novara e il presidente della Regione Piemonte

Per Maurizio Rullo l'affezione «è da ricondursi ad un viaggio di lavoro in Germania» spiega in una nota il club. Alberto Cirio lavorerà a distanza

Il mondo del calcio e della politica sono stati ancora colpiti dal Coronavirus. Il Novara ha reso noto in un comunicato che «il patron Maurizio Rullo, dopo ricovero ospedaliero presso un ospedale lombardo, ha ricevuto conferma in data odierna di positività a COVID-19. La positività a tale forma virale è da ricondursi ad un viaggio di lavoro in Germania. Una volta accertata la positività del Patron la Società con il supporto dello Staff Medico ha posto in essere tutte le misure informative e di verifica richieste dagli organi competenti in materia di salute e sicurezza pubblica nonché Lega Nazionale Calcio Professionistico». La società però afferma: «Chiaramente l’attività sportiva, amministrativa e societaria in generale di Novara Calcio S.p.A. continuerà nel rispetto delle Direttive Ministeriali e Regionali emanate sino ad oggi».

Comunicato Ufficiale Novara Calcio inerente alle condizioni di salute del Patron Maurizio Rullo pic.twitter.com/UJH3uy9Y42 — Novara Calcio 1908 (@NovaraChannel) March 7, 2020

Anche Alberto Cirio è risultato positivo al Coronavirus: continuerà a lavorare a distanza-