Coronavirus Liguria: diminuiscono i ricoverati in ospedale, in crescita i decessi e i positivi

Notizia positiva: i pazienti in ospedale scendono di 30 unità rispetto a ieri. Per contro ci sono 193 positivi in più e 23 decessi

C’è una piccola notizia positiva per i dati odierni del Coronavirus in Liguria: i pazienti in ospedale scendono di 30 unità rispetto a ieri. Per contro ci sono 193 positivi in più e 23 decessi che salgono a un totale di 542 dall’inizio dell’emergenza. Ecco tutti i dati.

🔴 3502 ATTUALMENTE POSITIVI (+193)

Sono 1602 i pazienti a domicilio (+178) e 1290 gli ospedalizzati (-30), di cui 169 in terapia intensiva (UTI, -4)