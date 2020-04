Coronavirus in Liguria: 519 deceduti da inizio epidemia, 3309 positivi, 135 i guariti non positivi

I morti sono 31 in più di ieri, mentre i positivi sono in crescita di 132 unità: 20 guariti in più

La Regione Liguria ha reso noto i dati dell’epidemia di Coronavirus. I morti sono 519 dall’inizio dell’epidemia pari a 31 in più di ieri, mentre i positivi sono 3309 in crescita di 132 unità: si registrano 20 guariti in più per un totale di 135 persone.

