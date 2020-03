Coronavirus: ecco cos’è emerso dalla conference call della Lega

Fatta eccezione per il presidente della Lazio, Claudio Lotito, la cui intenzione sarebbe quella di riprendere gli allenamenti lunedì, il resto della Serie A sembra intenzionato a confermare la comune decisione già anticipata ieri. Una conference call, a distanza viste le dovute precauzioni per fronteggiare l’emergenza Coronavirus (ribadita peraltro da Primocanale in giornata), è stata organizzata pure in data odierna, sempre in video, senza particolari novità per un sistema che ha mantenuto sostanzialmente le medesime posizioni.

Si lavora per riprendere: una data possibile è già stata fissata (4 aprile), da cui riprenderebbero gli allenamenti, chiaramente solo e soltanto se le condizioni lo permetteranno. Non mancheranno restrizioni, come s’è detto anche oggi, e la ripresa avverrebbe ovviamente a porte chiuse.

Per quanto riguarda le situazioni contrattuali, si precisa che questo mese di inattività potrebbe essere coperto puntando sulle quattro settimane di ferie concesse annualmente a ogni calciatore (se ne impiegherebbero tre). Sulla possibilità di congelare il versamento degli stipendi, i calciatori sarebbero favorevoli a spalmare gli emolumenti su più mesi una volta lenita l’emergenza. Resta il problema di quegli atleti in scadenza di contratto: si potrebbe posporre la scadenza di contratti, sponsorizzazioni e diritti tv al 15 luglio.