Coronavirus, dati Regione Liguria: 1018 positivi, 9 decessi, guariti non più positivi 351

BOLLETTINO #CoronavirusLiguria DEL 29 OTTOBRE 2020

🔴 Casi totali da inizio emergenza = 26.541 (+1018)

🔹 di cui 3.000 individuati da screening e 23.541 in pazienti sintomatici

🔴 Attualmente positivi = 12.969 (+658)

🔹 957 (+33) in ospedale (di cui 50 in terapia intensiva / TI, +4)

🔹 6.979 in isolamento domiciliare (+425)

ℹ️ Dettaglio 1018 nuovi casi:

🔹 Asl1: 130 (47 contatti caso confermato, 83 attività screening)

🔹 Asl2: 106 (30 contatto caso confermato, 71 Attività screening, 5 settore sociosanitario)

🔹 Asl3: 603 (201 contatto caso confermato, 390 attività screening, 12 settore sociosanitario)

🔹 Asl4: 17 (6 contatto caso confermato, 11 attività screening)

🔹 Asl5: 162 (68 contatto caso confermato, 93 attività screening, 1 settore sociosanitario)

⚠️ Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone

✅ Guariti non più positivi = 11.830 (+351)

⚫ Deceduti = 1.742 (+9)

🔬 Tamponi = 431.053 (+6.067)

🏥 Ospedalizzati = 957 (50 TI)

📌 Asl1 = 65 (3 TI)

📌 Asl2 = 83 (3 TI)

📌 San Martino = 257 (12 TI)

📌 Evangelico = 64 (7 TI)

📌 Galliera = 144 (7 TI)

📌 Gaslini = 14

📌 Asl3 Villa Scassi = 172 (8 TI)

📌 Asl4 = 82 (2 TI)

📌 Asl5 = 76 (8 TI)

📊 Attualmente positivi per residenza = 12.969

IM = 850 (+86)

SV = 1.102 (+77)

GE = 8.686 (+396)

SP = 1.378 (+79)

Fuori regione = 257 (+10)

Altro o in fase di verifica = 599 (+10)

🏠 Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 6.122

📌 Asl1 = 1.069

📌 Asl2 = 1.775

📌 Asl3 = 1.863

📌 Asl4 = 596

📌 Asl5 = 819