Coronavirus, bollettino Regione Liguria: 1.127 positivi, 16 deceduti, 616 guariti

BOLLETTINO #CoronavirusLiguria DEL 6 NOVEMBRE 2020

🔴 Casi totali da inizio emergenza = 34.452 (+1.127)

🔹 di cui 3.824 individuati da screening e 30.628 in pazienti sintomatici

🔴 Attualmente positivi = 16.371 (+495 ✳️)

🔹 1.393 (+81) in ospedale (di cui 78 in terapia intensiva / TI, +2)

🔹 10.299 in isolamento domiciliare (+388)

ℹ️ Dettaglio 1.127 nuovi casi:

🔹 Asl1: 112 (41 contatti caso confermato, 71 attività screening)

🔹 Asl2: 163 (37 contatto caso confermato, 124 attività screening, 2 settore sociosanitario)

🔹 Asl3: 671 (161 contatto caso confermato, 484 attività screening, 26 settore sociosanitario)

🔹 Asl4: 0

🔹 Asl5: 181 (56 contatto caso confermato, 125 attività screening)

⚠️ Alisa precisa che la specificazione della Asl non è riferita alla residenza delle persone bensì alla sede territoriale dei laboratori dove è stato refertato il tampone

✅ Guariti = 16.202 (+616 ✳️✳️)

⚫ Deceduti = 1.879 (+16)

🔬 Tamponi = 475.685 (+5.772)

🏥 Ospedalizzati = 1.393 (78 TI)

📌 Asl1 = 119 (6 TI)

📌 Asl2 = 149 (7 TI)

📌 San Martino = 352 (23 TI)

📌 Evangelico = 70 (8 TI)

📌 Galliera = 194 (7 TI)

📌 Gaslini = 19

📌 Asl3 Villa Scassi = 235 (14 TI)

📌 Asl3 Gallino =15

📌 Asl3 Micone = 2

📌 Asl4 = 121 (4 TI)

📌 Asl5 = 134 (9 TI)

📊 Attualmente positivi per residenza = 16.371

IM = 1.334 (+47)

SV = 1.537 (+115)

GE = 10.394 (+174)

SP = 2.055 (+127)

Fuori regione = 321 (+7)

Altro o in fase di verifica = 730 (+25)

🏠 Sorveglianze attive (contatti di positivi) = 8.681

📌 Asl1 = 2414

📌 Asl2 = 1.753

📌 Asl3 = 3.548

📌 Asl4 = 590

📌 Asl5 = 376

➡️ Dettaglio decessi e carichi ospedalieri

https://www.regione.liguria.it/…/27823-bollettino-6-11-2020…

✳️ I flussi sono stati allineati come indicato dall’Istituto Superiore di Sanità, considerando nei casi “guariti”, oltre ai pazienti che risultano negativi al test molecolare, anche quelli che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi (riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020)

✳️✳️ Pazienti che risultano negativi al test molecolare; pazienti che risolvono i sintomi dell’infezione da Covid-19 e per i quali sono trascorsi 21 giorni dall’inizio dei sintomi – previa valutazione di esperti clinici e microbiologi/virologi – riferimento Circolare del Ministero della Salute n.32850 del 12/10/2020