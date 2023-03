Como-Genoa: da domani si inizierà la prevendita settore ospiti

Apertura alle 14. Le persone nate in Liguria non potranno acquistare i biglietti negli altri settori dello stadio

Il Como ha reso noto che dalle ore 14:00 di domani saranno in vendita i biglietti riservati al settore ospiti per la gara con il Genoa, in programma lunedì 10 aprile (Pasquetta) alle ore 15:00.

I biglietti potranno essere acquistati fino alle ore 19:00 di domenica 9 aprile sul circuito Vivaticket e presso i rivenditori autorizzati, non sarà possibile l’acquisto il giorno gara.

«Si ricorda che le persone nate nella regione Liguria – si legge in una nota del club lariano – non potranno acquistare il titolo di accesso negli altri settori dello stadio. Qualsiasi violazione delle norme imposte potrà essere punita dalle autorità competenti». L’acquisto dei biglietti nel Settore Ospiti non sarà consentito alle persone nate nella provincia di Como. Inoltre il settore non è attrezzato ad ospitare persone con disabilità motorie.

Ecco i prezzi:

online: €20

presso i punti vendita: €20 + commissioni

Acquista QUI

COME RAGGIUNGERE LO STADIO

Per i supporters ospiti che raggiungeranno Como provenienti da Milano, percorrere la A/9 uscita Como centro direzione Parcheggio Como Centro, Via Colombo, 22100 Como. Parcheggio gratuito con servizio navetta, corse fino alle ore 13:45. Garantito il rientro presso il parcheggio al termine della gara.

Per la tifoseria ospite che raggiungerà Como a bordo di treni Ferrovie dello Stato:

– Fermata Como San Giovanni distanza 600 metri dallo Stadio;

– Fermata Como Lago distanza 950 metri dallo Stadio.