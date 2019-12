Club Arquata Scrivia: «Il Genoa non è un’opinione, si ama e basta»

Siamo un Genoa Club nato da poco, ma formato da tanti tifosi che amano il Grifone da una vita. Anche nelle partite casalinghe, abitando in Basso Piemonte, molti di noi si spostano, nella speranza di emozionarsi di fronte quei colori che per tutti rappresentano una fede, un mito e un amore infinito.

Dopo tante partite in cui l’impegno, la grinta e il rispetto per quelle migliaia di tifosi sono venuti a mancare, vogliamo esprimere il nostro più totale e fermo dissenso da una presidenza e da una società che non solo distruggono le nostre speranze ma, ancora peggio, distruggono e calpestano la nostra dignità, con valzer di allenatori e caroselli di giocatori che non sanno nemmeno cosa voglia dire indossare la maglia del Genoa. Non una maglia qualsiasi, ma quella del Genoa. Perché noi, e pecchiamo pure di presunzione, siamo una delle tifoserie più belle del mondo, perché a noi non spaventa la serie B o la serie C, perché noi seguiamo il nostro amore ovunque, mettendoci passione, facendo dei sacrifici, economici e non.

Non siete all’altezza della nostra fede, non siete all’altezza di farci sentire fieri di voi. L’unico progetto di questa presidenza è quello di non avere alcun progetto. Società e giocatori non rappresentano, nemmeno lontanamente, la gloria del nostro Grifone. Sabato prossimo molti di noi saranno presenti al derby e sappiamo che sugli spalti assisteremo allo spettacolo unico e singolare che i tifosi garantiscono sempre, specie nella partita più sentita e vissuta del campionato. Pretendiamo lo stesso spettacolo anche da chi scenderà in campo. Sì, lo pretendiamo. Perché vogliamo ancora emozionarci. Perché siamo fieri di rappresentare il Club più antico d’Italia, anche se c’è chi prova ad affondarci in ogni modo. Il Genoa non è un’opinione, il Genoa si ama e basta.

Genoa Club Arquata Scrivia

Riceviamo e pubblichiamo