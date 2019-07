Capozucca ha raggiunto la squadra a Neustift

Anche il responsabile dell’area tecnica Stefano Capozucca ha finalmente raggiunto la squadra nel suo ritiro in terra austriaca. Giusto in tempo per assistere alla prima amichevole stagionale, che vedrà i rossoblù scendere in campo contro i dilettanti del Fc Stubai (fischio d’inizio sabato alle ore 17:00). Nonostante il suo arrivo nella tarda notte, il direttore si è mostrato, in mattinata, subito attivo ed efficiente, come dimostrano la sua dedizione nel mercato sia in fase di entrata, con l’identificazione dei nuovi obiettivi di mercato che rispettano fedelmente le richieste del presidente Preziosi e di mister Andreazzoli, sia in fase di uscita, con la cessione a titolo definitivo del difensore veneto Luca Rossettini al Lecce dell’ex tecnico rossoblù Fabio Liverani.