Campionato Primavera 1: dopodomani il Genoa recupererà la gara contro la Fiorentina

Come la prima squadra, anche il Genoa Primavera rischia di retrocedere. La squadra di mister Carlo Sabatini è penultima (posizione che conduce direttamente alla retrocessione) a un punto di distacco dal Milan e tre lunghezze dalla coppia Sassuolo e Sampdoria. I Grifoncini hanno la possibilità di agguantare il terzultimo oppure il quartultimo posto per giocare i play out ed evitare la discesa nella serie inferiore. Ironia della sorte, come per la prima squadra, dopodomani saranno impegnati al ‘Gambino’ di Arenzano (ore 15) nel recupero della gara con la Fiorentina, attualmente quinta, rinviata una decina di giorni fa a causa di una tempesta di vento abbattutasi sulla Liguria. Nell’ultimo turno, si giocheranno il tutto per tutto in casa del Sassuolo. Oggi e domani i ragazzi prepareranno il primo impegno contro i viola.