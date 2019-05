Corriere dello Sport: il calciomercato tra Genoa e Lazio

Lazio e Genoa al lavoro sul fronte calciomercato. Il Corriere dello Sport, oggi nelle edicole, spiega come il club biancoceleste sia interessato (da molto tempo, va precisato) a Davide Biraschi. Il difensore romano piace a Igli Tare così come Sanabria è considerato l’alternativa a Wesley se l’affare non dovesse perfezionarsi. Infine la Lazio è intenzionata a riscattare Romulo, ha tempo fino al 20 giugno per esercitare l’opzione da due milioni di euro.