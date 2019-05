Meno due al Genoa, riporta la nota dell’allenamento del Cagliari. Meno due alla trasferta in Liguria per il club sardo. La seduta di oggi, sotto la direzione di Maran e Maraner, è stata caratterizzata da esercitazioni su sviluppi offensivi di squadra. A seguire, spazio alla parte tecnica, con cross e conclusioni in porta. Si è allenato regolarmente Kiril Despodov, lavoro personalizzato per Luca Ceppitelli.

Domani altro allenamento e alle ore 12:45 la conferenza stampa di mister Maran.