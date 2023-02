Cagliari-Genoa, le probabili formazioni: Criscito dal primo minuto

Puscas in attacco, a centrocampo Frendrup e Sturaro favoriti su Strootman e Jagiello

Pubblichiamo di seguito le probabili formazioni di Pianetagenoa1893.net di Cagliari-Genoa, turno infrasettimanale della 27ª giornata di Serie B. Al momento della pubblicazione, il Grifone non ha ancora diramato la lista dei calciatori convocati per la trasferta in Sardegna.

Difesa – Mister Gilardino pensa allo schieramento a tre con Vogliacco al centro del reparto arretrato per sfruttare la sua capacità di giocare la palla in uscita, ai suoi lati Dragusin e Bani.

Centrocampo – Recuperato Sabelli, uscito con la gamba indolenzita dopo un contrasto con Rauti della Spal, giocherà come tornante destro: dalla parta opposta Criscito è favorito su Haps. Al centro spazio a Milan Badelj metodista con il probabile rientro di Frendrup, in ballottaggio con Strootman, e Sturaro favorito su Jagiello.

Attacco – Stante gli infortuni di Coda e Aramu, il Genoa scenderà in campo con la coppia offensiva che ha iniziato contro la Spal: Gudmundsson a sostegno di George Puscas.

Genoa (3-5-2) – Martinez; Bani, Vogliacco, Dragusin; Sabelli, Frendrup, Badelj, Sturaro, Criscito; Gudmundsson, Puscas – Allenatore Gilardino

Cagliari (4-3-1-2) – Radunovic; Zappa, Altare, Dossena, Obert; Kourfalidis, Makoumbou, Rog; Mancosu; Luvumbo, Lapadula – Allenatore Ranieri