Accumunati da un “creuza de ma” che è tornata in auge dopo l’ultimo Festival di Sanremo. E accomunati anche dalla provenienza, Genova, come il tifo per il Genoa. Bresh e Cristiano De André rappresentano due momenti generazionali diversi ma uniti da un filo rossoblù che parte da Genova e arriva fino in Sardegna. In nome di Faber, in nome del Genoa.