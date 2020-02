Le probabili formazioni di Bologna-Genoa. La sfida del Dall’Ara (domani ore 18) sarà uno degli anticipi della ventiquattresima giornata di Serie A. Nicola perde Romero e Schöne ma conferma Soumaoro e Radovanovic. Behrami rientra dal primo minuto dopo la squalifica scontata nel precedente turno di campionato.

Difesa – Complice l’assenza per infortunio di Romero, compensata dal recupero di Zapata (assente dai campi dal 25 novembre), il Genoa giocherà con la linea difensiva vista contro il Cagliari. Davanti a Perin agirà, quindi, il terzetto composto da Biraschi, Soumaoro e Masiello. L’unica alternativa a disposizione di Nicola, oltre all’esperto stopper colombiano, è Goldaniga.

Centrocampo – Nel reparto mediano le assenze sono addirittura tre: Ghiglione, il lungodegente Lerager e Schöne. Ankersen viaggia per una maglia da titolare (non gli capita da Hellas Verona-Genoa del 12 gennaio scorso) come tornante destro, certa invece per capitan Criscito sulla fascia opposta; le mezz’ali saranno Behrami – rientrante dalla squalifica – e Sturaro mentre Radovanovic farà il metodista davanti alla difesa.

Attacco – Due posti liberi per cinque punte. Nicola è orientato a confermare la coppia d’attacco che durante il suo percorso gli ha dato più garanzie: Sanabria e Pinamonti sono in vantaggio su Pandev (a rischio diffida, domenica prossima a pranzo la Lazio sarà ospite al Ferraris) e Favilli. Iago Falque non convocato dopo la prima panchina rossoblù con il Cagliari.

Genoa (3-5-2): Perin; Biraschi, Soumaoro, Masiello; Ankersen, Behrami, Radovanovic, Sturaro, Criscito; Pinamonti, Sanabria. Allenatore Nicola

Bologna (4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Danilo, Bani, Denswil; Poli, Schouten; Orsolini, Svanberg, Barrow; Palacio. Allenatore Mihajlovic