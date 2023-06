Boca e Xeneizes

«Avendo oltrepassato lo stretto di Gibilterra, potremmo considerare conclusa la discussione sull’espansione ligure nelle coste mediterranee ed aprire il capitolo di quella in acque oceaniche.

Quello di Cristoforo Colombo, come si sa, non fu un caso isolato. I rapporti dei genovesi col Nuovo Mondo sono attestati sin dalle prime spedizioni della flotta spagnola. Ma questo, d’altra parte, non dovrebbe stupire. La Castiglia infatti, per evidenti ragioni geografiche, essendo priva di sbocchi sul mare, mancava di tradizione marittima e, nel periodo della scoperta del Nuovo Mondo, necessitava di gente esperta nella navigazione dei mari. Il Cinquecento vede quindi i marinai genovesi presenti a Panama, in Messico e all’Hispaniola: tra gli estensori di una “carta de queja”, una lettera di rivendicazioni e reclami, firmata da alcuni Conquistadores e indirizzata al sovrano spagnolo, troviamo infatti uno Spinola, nome sulla cui origine non possono esserci dubbi.

Mentre il Seicento sarà il periodo in cui, il famoso scrittore spagnolo, Francisco Quevedo, dirà che l’oro della Conquista “Nace en las Indias honrado. Viene a morir a España, Y es en Génova enterrado”: l’oro onorato nelle Indie, dall’America passava per la Spagna, e finiva per essere custodito per sempre a Genova. Con quell’oro, nella capitale della Liguria si costruì la Strada Nuova, sede dei palazzi delle più potenti famiglie della città.

Ma, evidentemente, se si pensa alla presenza genovese in America Latina, più che i Conquistadores, il Cinquecento o il Seicento, vengono in mente gli spostamenti o le ondate di emigrazioni verso il Rio della Plata, già a partire dal Settecento e, ancora di più, nell’Ottocento e nel Novecento.

Della Boca si è ampiamente parlato nel racconto dedicato alla tournée del Genoa nel ’23 e, parlando di tournée genovesi in Argentina, impossibile non pensare anche esibizioni artistiche al Teatro Marconi di Buenos Aires di qualche anno dopo. Mi riferisco a quella del famoso attore comico Gilberto Govi nel ‘26 e a quella del celebre musicista Mario Cappello, del ‘27. Ma, a prescindere da questi tre eventi d’importanza storica indiscutibile, almeno per chi ama Genova, in questo ambito vorrei fare anche qualche divagazione linguistica.

Numerose testimonianze dell’epoca attestano che la presenza dei liguri a Buenos Aires fosse talmente forte da costringere anche gli altri emigrati italiani ad imparare il genovese. Il genovese era dunque una specie di lingua franca, dell’emigrazione italiana, in questa parte del continente. In occasione del centenario del Genoa, nel 1993, ricordo di avere visto una mostra a Palazzo San Giorgio, o forse nella vicina Loggia di Banchi, che proponeva una rassegna di giornali argentini editi in genovese.

Ma il legame tra il genovese e la Boca è riuscito a percorrere i secoli, e a varcare il nuovo millennio, per giungere nell’era di internet. A riprova di questo, fino a poco tempo fa, bastava dare un’occhiata al sito ufficiale del Boca Juniors, dove all’opzione in spagnolo, e a quella in inglese, per la navigazione delle pagine web si poteva anche scegliere la lingua della nostra città.

Ed è per questo, per esempio, che a proposito della maglia del Boca, nel sito della squadra argentina si poteva leggere il seguente passaggio:

“O mariolo do Boca o l’è ciù che ‘n sempliçe abito sportivo. O l’è o o tezöo d’ogni tifozo ch’o ghe demanda a-i zugoei de sualo fin a in fondo. O l’è o mantello sacro lödòu da çentenae de cansoin. O simbolo ch’o l’unisce i xeneizes spantegae in gio a-o mundo”.

Traduzione per i non genovesi: “La maglia del Boca è qualcosa di più di un semplice abito sportivo. È il tesoro di ogni tifoso, il quale pretende che i giocatori l’impregnino di sudore. È il mantello sacro lodato in centinaia di canzoni. Il simbolo che unisce i genovesi della Boca in giro per il mondo”.

Il genovese, quindi, non solo è forse l’unica lingua di una città italiana ad essere presente, come abbiamo già visto, nell’inno nazionale di un altro Stato (il Principato di Monaco) ma probabilmente è anche l’unica lingua di una città italiana ad essere utilizzata nel sito ufficiale di una squadra straniera.

Comunque, l’influenza della presenza ligure nella capitale argentina ha riguardato anche altre parlate dell’area di Buenos Aires. Mi riferisco in particolare al cocoliche e al lunfardo.

Il cocoliche era un misto di spagnolo e italiano parlato dagli emigrati. Il nome di questa lingua deriverebbe da un personaggio di fantasia che si rifaceva ad una persona reale: un operaio chiamato Coccoliccio, tipico emigrato meridionale che aveva poca padronanza del castigliano. Il legame di questa vicenda con Genova, come indicato anche in un lavoro di ricerca dell’Università di Ferrara (anno accademico 2019-2020) dipende dal fatto che il personaggio di fantasia sarebbe stato rappresentato per la prima volta da un attore comico, Celestino Petray, in un circo gestito da alcuni fratelli genovesi: i Podestà. In particolare uno di questi fratelli, José Podestà, trascrisse buona parte del copione di quello spettacolo e ne ricavò una pubblicazione.

Si trattava quindi di un linguaggio che si prestava ad un uso parodistico e caricaturale, rispondente ai meccanismi a cui a volte si rifanno, per esempio, i comici del nord d’Italia quando vogliono ironizzare sulla figura dell’immigrato meridionale trasferitosi in una grande città dell’Italia settentrionale. Si pensi a Diego Abatantuono o ad Aldo, Giovanni e Giacomo. Un secondo legame deriva dal fatto che, come abbiamo già visto, il genovese a Buenos Aires funzionava come lingua franca degli emigrati. Per questo motivo, il cocoliche, pur essendo un linguaggio legato ad una figura di emigrato meridionale, aveva anche espressioni che derivavano dal genovese. Un esempio emblematico di questo fenomeno è dato dalla parola “ciantapuffi” (a volte scritto anche: chantapuffi) che, in cocoliche, stava ad indicare una persona inaffidabile. In genovese, “ciantapuffi” è un individuo che lascia regolarmente debiti in giro, ed è per questo che non lo si considera degno di affidamento. Un altro esempio è dato dalla parola genovese “testón” (pronunciato testun) per indicare un uomo ostinato.

Il lunfardo invece è un gergo legato a bassifondi e malavita, il cui lessico prende parole a prestito dal lombardo e dal piemontese, dal napoletano e dal genovese; parlata gergale, tra l’altro, che ha anche una sua dignità letteraria, testimoniata dal suo frequente utilizzo in poesie, testi, canzoni e racconti. Ricordo che, molti anni fa, sfogliando un glossario di parole in lunfardo, casualmente trovai la definizione di “mina”, parola usata per indicare la fidanzata. Per completezza d’informazione, devo anche dire che in lunfardo a volte quella parola ha anche un’accezione più stupidamente volgare. Ma, quel termine significa anche ‘donna’, ‘fidanzata’, ‘ragazza’.

Probabilmente oggi, nella nostra città, quel sostantivo non si usa più, ma nei quartieri popolari della Genova della mia adolescenza, se uno voleva sapere se avevi la fidanzata, ti chiedeva se avevi “la mina” oppure se eri “minato”, usando quindi proprio la stessa parola che si era soliti usare nei barrios della capitale argentina.

Del resto, in lunfardo per dire “Non ti do un bel niente” si dice: “No te doy un belin” e lo stupido “es un belinon”, così come uno che è povero è un “mishio” (dal genovese “miscio”: senza soldi), mentre uno ricco è un “bacan”, che in genovese vuol dire “padrone”.

Altre parole in lunfardo di origine genovese sono “acamalar”: portare pesi, trasportare e in senso figurato anche accumulare (camalâ); “contamuse”: bugiardo (contamusse); “brique”: fiammifero: (brichétto); “espeyeti”: occhiali (spegétti). Ci sono poi i termini genovesi “frilli” e “grebani” per definire rispettivamente le cose o le persone di poco conto e le persone rozze e volgari. Da notare, infine, che le parole “ciantapuffi” e “testón”, già menzionate nella parte dedicata al cocoliche, si ritrovano anche nel lunfardo.

Massimo Prati

Scheda dell’autore: laureato alla Facoltà di Lingue e Letterature Straniere di Genova. Specializzazione in Scienze dell’Informazione e della Comunicazione Sociale e Interculturale. Studi Post-Laurea, nel 2004 e nel 2005, presso il Dipartimento di Linguistica dell’Università di Ginevra, nell’ambito del DEA (Diplôme d’Etudes Approfondies) e, nel 2017, al St Clare’s College di Oxford (Teacher of English Language and Literature). Vive in Svizzera dal 2004, dove lavora per il Dipartimento dell’Istruzione Pubblica del Cantone di Ginevra. Pubblicazioni: “Nella Tana del Nemico”, inserito nella raccolta dal titolo, “Sotto il Segno del Grifone”, Fratelli Frilli Editori, 2004. “I Racconti del Grifo. Quando Parlare del Genoa è come Parlare di Genova”, Nuova Editrice Genovese, 2017. “Gli Svizzeri Pionieri del Football Italiano 1887-1915”, Urbone Publishing, 2019. “Rivoluzione Inglese. Paradigma della Modernità”, Mimesis Edizioni, 2020. Seconda edizione de “I Racconti del Grifo. Quando Parlare del Genoa è come Parlare di Genova”, Urbone Publishing, 2020. Coautore di “Imbarco Immediato. Didattica della Lingua Italiana”, Fanalex Publishing, Ginevra, 2021. “Dieci Racconti di una Lucertola del Porto di Genova”, Urbone Publishing, 2021. “Il Calcio Anni ’70. Primo Volume 1969-1974”, Urbone Publishing, 2022. “Les Suisses Pionniers du Football Italien”, Mimésis Éditions France, 2022. Terza edizione de “I Racconti del Grifo. Quando Parlare del Genoa è come Parlare di Genova”, Urbone Publishing, 2022.

Ha scritto anche numerosi articoli di carattere sportivo, storico o culturale, pubblicati su differenti blog, siti, riviste e giornali. Collabora con “Pianetagenoa1893.net” e “GliEroidelCalcio”.

I suoi libri fanno parte delle collezioni della Biblioteca Nazionale di Francia a Parigi, della Biblioteca Nazionale Svizzera di Berna, delle Università di Friburgo e di Genova, della Società Dante Alighieri di Basilea, della Biblioteca dello Sport di Ginevra, della Libreria Presses Universitaires di Bruxelles e delle Biblioteche Centrali di Genova e Milano: Civica Biblioteca Berio e Biblioteca Comunale Sormani.

È previsto a breve l’inserimento di un suo libro nei cataloghi della Biblioteca Universitaria di Berna e della Biblioteca Cantonale di Locarno.