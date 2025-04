Blazquez: «Con Vieira parliamo di futuro, vogliamo migliorare»

Il Genoa ha presentato il ritiro in Val di Fassa. Il ceo Andres Blazquez ha spiegato: «Posto bellissimo che in questi tre anni ci ha dato una spinta. Sono state stagioni importanti e vogliamo crescere ancora – spiega il dirigente spagnolo, ripreso da Telenord – Vogliamo migliorarci, mister Vieira sta facendo bene ed è sotto contratto. Siamo contenti, siamo sempre con Patrick. Il raggiungimento del decimo posto in classifica sarebbe un buon risultato».

Per quanto concerne il ritiro in Trentino, il club di Villa Rostan spiega che la sede degli allenamenti e delle amichevoli sarà sempre il Centro Sportivo Benatti di Moena, il fulcro delle attività dove verrà allestito il Genoa Village, a pochi chilometri dall’insediamento che ospiterà la comitiva a Soraga. I tesserati saranno protagonisti nel corso del periodo di una serie di eventi, tra cui la presentazione ufficiale della squadra, a Moena e in altri avamposti, per interagire con i sostenitori e coltivare le simpatie che i residenti hanno indirizzato a tecnici e giocatori nelle estati pregresse.

Le prenotazioni per i camp al centro sportivo di Vigo di Fassa, curati da tecnici e istruttori del settore giovanile e della scuola calcio del club, vanno inoltrate all’agenzia Experience Summer Camp (info: www.experiencecamp.it – [email protected] – 0331-333724). Tre i turni in calendario a luglio nelle date 8-14, 14-20, 20-26