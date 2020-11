Esordio in Nazionale maggiore per l'ex rossoblù Pietro Pellegri

Tra i calciatori in giro per il mondo, oggi era il giorno di Milan Badelj. Il centrocampista croato ha giocato un’ora da titolare in coppia con Rog nell’amichevole contro la Turchia, a Istanbul: punteggio finale di 3-3.

Luca Pellegrini è stato impiegato dal 71′ in Italia-Estonia, amichevole disputata al Franchi di Firenze e terminata 4-0: marcature di Grifo (doppietta), Bernardeschi e Orsolini su rigore. Da segnalare il debutto in Nazionale maggiore dell’ex rossoblù Pietro Pellegri.