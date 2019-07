Arbitri: Rizzoli confermato designatore in serie A

Confermato Nicola Rizzoli come designatore della Can serie A: Danilo Giannoccaro nuovo ingresso. Lo ha deciso il Comitato Nazionale dell’Associazione Italiana Arbitri, riunito oggi a Roma, che ha deliberato la nomina dei Responsabili degli Organi Tecnici Nazionali, del Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale, oltre che dei Presidenti dei Comitati Regionali Arbitri e dei Comitati Provinciali Arbitri di Bolzano e Trento, per la prossima stagione sportiva. Ecco il dettaglio.

C.A.N. A

Nicola RIZZOLI Bologna confermato

Responsabile

Gabriele GAVA Conegliano confermato

Danilo GIANNOCCARO Lecce nuovo

Andrea Edoardo STEFANI Milano confermato

C.A.N. B

Emidio MORGANTI Ascoli Piceno confermato

Responsabile

Christian BRIGHI Cesena confermato

Riccardo DI FIORE Aosta confermato

C.A.N. PRO

Antonio DAMATO Barletta nuovo

Responsabile

Paolo CALCAGNO Nichelino confermato

Maurizio CIAMPI Roma 1 confermato

Elenito Giovanni DI LIBERATORE Teramo nuovo

Emilio OSTINELLI Como nuovo

C.A.N. D

Matteo Simone TREFOLONI Siena confermato

Responsabile

Massimo BIASUTTO Vicenza confermato

Valerio CAROLEO Catanzaro nuovo

Domenico CELI Bari confermato

Andrea CRISPO Genova confermato

Gianmario CUTTICA Alessandria confermato

Michele DI CIOMMO Venosa confermato

Giorgio NICCOLAI Livorno confermato

Stefano PAPI Prato confermato

Giancarlo RUBINO Salerno confermato

Francesco Paolo SAIA Ragusa confermato

Silvia Tea SPINELLI Terni confermata

Mauro TONOLINI Milano nuovo

Riccardo TOZZI Ostia confermato

C.A.I.

Andrea GERVASONI Mantova confermato

Responsabile

Gianluca CARIOLATO Legnago confermato

Paolo GREGORONI Napoli confermato

Giuliana GUARINO Frattamaggiore nuova

Andrea GUIDUCCI Arezzo confermato

Fabrizio LANCIANI Avezzano confermato

Gustavo MALASCORTA Jesi confermato

Andrea MARZALONI Rimini confermato

Luigi PILLITTERI Palermo nuovo

Tiziano RENI Pistoia confermato

Diego ROCA Foggia confermato

Maurizio VIAZZI Imperia confermato

Mirko ZANNIER Udine confermato

C.A.N. 5

Angelo MONTESARDI Brindisi confermato

Responsabile

Vincenzo FRANCESE Battipaglia confermato

Gianantonio LEONFORTE Vicenza confermato

Francesco MASSINI Roma 1 confermato

Francesco PERONI Città di Castello confermato

Ettore QUARTI Imperia confermato

Salvatore RACANO Matera confermato

Andrea SABATINI Bologna nuovo

Laura SCANU Cagliari confermata

Responsabile del Settore Tecnico Arbitrale: Alfredo TRENTALANGE della Sezione di Torino

Presidenti dei Comitati Regionali Arbitri e dei Comitati Provinciali Arbitri di Bolzano e Trento per la Stagione Sportiva 2019/2020:

Angelo GIANCOLA Vasto confermato

(Abruzzo)

Enzo GALLIPOLI Matera confermato

(Basilicata)

Francesco LONGO Paola confermato

(Calabria)

Virginio QUARTUCCIO Torre Annunziata confermato

(Campania)

Sergio ZUCCOLINI Reggio Emilia confermato

(Emilia Romagna)

Andrea MERLINO Udine confermato

(Friuli V. G.)

Giulio DOBOSZ Roma 2 nuovo

(Lazio)

Fabio VICINANZA Albenga confermato

(Liguria)

Alessandro PIZZI Saronno confermato

(Lombardia)

Carlo RIDOLFI Ancona confermato

(Marche)

Alessandro PETRELLA Termoli confermato

(Molise)

Luigi STELLA Torino confermato

(Piemonte V.A.)

Nicola Giovanni AYROLDI Molfetta nuovo

(Puglia)

Francesco CABBOI Nuoro confermato

(Sardegna)

Michele CAVARRETTA Trapani confermato

(Sicilia)

Vittorio BINI Lucca confermato

(Toscana)

Luca CIANCALEONI Foligno confermato

(Umbria)

Dino TOMMASI Bassano del Grappa confermato

(Veneto)

Mirco IACOPETTI Bolzano nuovo

(C.P.A. Bolzano)

Giorgio DAPRA’ Trento confermato

(C.P.A. Trento)