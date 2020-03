Anzalone: «Moratoria di tre mesi per le società sportive genovesi»

In una nota diffusa alla stampa Stefano Anzalone, consigliere delegato del Comune di Genova, ha comunicato una moratoria di tre mesi per le società sportive genovesi. «Oggi in Giunta comunale abbiamo approvato una delibera che decurta tre mensilità del relativo canone alle società sportive che gestiscono i nostri impianti a Genova. Sarà in vigore dalla prossima settimana. È un primo segnale importante dal Comune per le oltre mille realtà sportive della nostra città che devono affrontare questa emergenza sanitaria del coronavirus. Svolgono una funzione sociale e danno lavoro a migliaia di persone: meritano aiuto. Seguirà a breve un bando per contributi a fondo perduto per le associazioni sportive dilettantistiche» scrive Anzalone.

Inoltre la Regione Liguria ha destinato un Fondo per finanziamenti a favore di Associazioni sportive dilettantistiche, che svolgono attività giovanile rivolta a ragazzi fino a sedici anni e/o per persone diversamente abili, finalizzato alla realizzazione di interventi di sostegno agli investimenti. Il Fondo, gestito da Filse spa, ha una dotazione finanziaria di 500mila euro.

Possono accedere ai benefici le Asd in possesso dei seguenti requisiti al momento della presentazione della domanda:

svolgere attività sportiva in una sede localizzata sul territorio ligure

essere iscritte al Registro delle Società sportive del Coni o alla “Sezione parallela Cip”

svolgere attività giovanile per ragazzi fino a 16 anni e/o attività per persone diversamente abili

essere in possesso di un titolo di disponibilità della sede oggetto del piano di intervento, avente durata non inferiore a diciotto mesi dalla data di presentazione della domanda di finanziamento

Tutte le comunicazioni e tutte le richieste intercorrenti tra l’associazione e Filse devono avvenire tramite il sistema Bandi on line del sito Filse, tramite la posta elettronica certificata (pec), la quale dovrà risultare già attiva alla data di presentazione della domanda di agevolazione.

Le domande possono essere presentate dal 25 luglio 2017 al 25 settembre 2017. La procedura informatica è a disposizione delle Asd nella modalità off-line a partire dal giorno 03/07/2017.

