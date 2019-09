Andreazzoli verso la conferma

Non c’è ancora una decisione definitiva, ma non ci dovrebbe essere nessun cambio sulla panchina del Genoa fino alla gara col Milan. Secondo Gianlucadimarzio.com è questa al momento l’idea che sembra prevalere nella società rossoblù: Andreazzoli sarà dunque confermato, nonostante la dura sconfitta di ieri pomeriggio contro la Lazio, la terza in 6 partite di Serie A. Il presidente Preziosi per ora sembra dunque intenzionato a dare un’ultima chance al suo allenatore, nonostante i contatti intercorsi ieri con Rino Gattuso: sabato sera si giocherà il tutto per tutto.