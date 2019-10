Aggiornamenti allerta arancione temporali: aggiornamento Trenitalia ore 16

Genova si è svegliata stamani sotto una pioggia battente: è in vigore l’allerta arancione per piogge e temporali. Forti criticità sul Ponente genovese, in particolare tra Arenzano (CLICCA QUI PER LE WEBCAM) e Vesima, dove le piogge sono molto forti. La stazione Fs di Cogoleto dalle 7.00 è allagata: ecco i comunicati del Comune di Genova, di Amt, di Trenitalia e Autostrade.

Aggiornamento Trenitalia ore 16.10

Linea Genova – La Spezia: albero sui binari, traffico riattivato fra Chiavari e Santa Margherita Ligure.

I treni in viaggio hanno subìto ritardi fino a 70 minuti, mentre quattro regionali sono stati cancellati e due limitati nel percorso.

Linea Genova – Savona – Ventimiglia: allagamento della sede ferroviaria tra Cogoleto e Genova Voltri, attivata circolazione su un solo binario, a senso unico alternato, con ritardi fino a due ore e riprogrammato il servizio ferroviario.

Attivato servizio sostitutivo con autobus tra Genova e Savona.

Linea Genova – Ovada: piena del torrente Stura a Campoligure, circolazione precauzionalmente rallentata tra Campoligure e Rossiglione dopo verifiche tecniche alla linea.

In corso l’intervento dei tecnici di RFI.

Aggiornamento servizi AMT ore 12.00

Linea 1: percorso regolare

Linea 7: i bus percorrono in entrambi i sensi di marcia ponte Forestale e ponte Barbieri

Linea 63: percorso regolare con transito in corso Perrone

Linea 71 : percorso regolare

Linea 101 riprende percorso regolare



Linea 128 : percorso regolare



Linea 189: percorso regolare

Navebus ferma

11.15 AUTOSTRADE

Riaperto il casello di Genova Pegli

Ore 10.20 TRENITALIA

Dalle 9.45 il traffico ferroviario fra Genova Borzoli e Ovada (linea Genova – Acqui Terme) è sospeso per danni dovuti al maltempo.

In corso l’intervento dei tecnici di RFI.

Ore 10.15

Aggiornamento servizi AMT

Linea 1 riprende percorso regolare

Linea 7: i bus percorrono in entrambi i sensi di marcia ponte Forestale e ponte Barbieri

Linea 63: riprende percorso regolare con transito in corso Perrone

Linea 71 riprende percorso regolare

Linea 101 in servizio da Don Verità fino al Cimitero



Linea 128 riprende percorso regolare



Linea 189 riprende percorso regolare

Navebus ferma

Ore 10.05 Primocanale avvisa che il sottopasso di via Pacoret de Saint Bon a Genova è stato riaperto: la situazione tornerà lentamente alla normalità

Ore 9.20 GENOVA – Il sottopasso di via Pacoret de Saint Bon è chiuso per allagamento

Aggiornamento ore 7.40 Trenitalia

È ripreso alle 7.40 il traffico ferroviario fra Genova Voltri e Genova Sestri Ponente.

La circolazione fra Cogoleto e Genova Sestri Ponente è fortemente rallentata, con ritardi fino a 120 minuti e riprogrammazione dell’offerta commerciale, per danni dovuti al maltempo.

È attivo un servizio sostitutivo con autobus fra Genova Voltri e Varazze.

AUTOSTRADE PER L’ITALIA

L’uscita di Genova Pegli è chiusa al traffico per allagamenti. Uscita consigliata provenendo da Genova: Genova Prà. Uscita consigliata provenendo da Ventimiglia: Genova Aeroporto.

(15 ottobre 2019 ore 07:52).

COMUNE DI GENOVA

Allerta meteo arancione aggiornamento ore 07.40

Rimarra chiuso anche il plesso scolastico IC Teglia scuole Capitini e Villa Sanguineti dato il superamento del livello di allarme dei torrenti Burba,Trasta e Fegino

AMT

Aggiornamento servizi AMT ore 8.45

Linea 1 fa servizio su due distinti percorsi: il primo collegamento è tra Voltri e Pegli Lido, il secondo tra Caricamento e Sestri Ponente

Linea 7: i bus percorrono in entrambi i sensi di marcia ponte Forestale e ponte Barbieri

Linea 63: riprende percorso regolare con transito in corso Perrone

Linea 71 ferma

Linea 101 ferma per frana

Linea 128 fa capolinea in piazza Consigliere anziché a Di Vittorio

Linea 189 limitata in via Pavia, non raggiunge piazza Ponchielli

Navebus ferma

Si informa che durante lo stato di allerta meteo arancione, diramato dalla Regione Liguria dalle ore 22.00 di lunedì 14 ottobre alle ore 14.59 di martedì 15 ottobre: