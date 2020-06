Ad Irrati, nel giorno del suo compleanno, Brescia-Genoa

L'arbitro della sezione di Pistoia compie 41 anni. Con lui a dirigerlo, il Genoa in trasferta ha vinto in una sola occasione

Compleanno particolare per Massimiliano Irrati, l’arbitro della sezione di Pistoia chiamato a dirigere Brescia-Genoa: l’avvocato prestato al mondo del pallone, infatti, oggi compie 41 anni.

Alla seconda direzione di gara stagionale, Massimiliano Irrati incrocia il Grifone per la tredicesima volta in carriera. Nei ruoli arbitrali di Serie A dal 2013, ed internazionale dal 2017, con lui il “palmares” dei rossoblù vede nel complesso 6 vittorie, 3 pareggi ed altrettante sconfitte. Lontano dal “Luigi Ferraris”, il Genoa ha incamerato una vittoria (ad Udine, nel novembre 2014), un pareggio e 2 sconfitte.

Massimiliano Irrati sarà coadiuvato lungo le linee laterali da Alberto Tegoni, della sezione Aia di Milano, e da Dario Cecconi, della sezione di Empoli (Firenze). Il ruolo di quarto ufficiale di gara sarà svolto da Juan Luca Sacchi, sezione di Macerata. In cabina di regia Var andranno Gianluca Rocchi, della sezione di Firenze, e Matteo Passeri della sezione di Gubbio (Perugia). Con gli assistenti, quarto uomo ed i Var designati, il Genoa in trasferta non ha mai vinto.