ROMA-GENOA: divieto di trasferta per i tifosi rossoblù residenti in Liguria

Il Comitato di Analisi per la Sicurezza delle Manifestazioni Sportive, riunitosi stamattina, ha stabilito il divieto di trasferta per i tifosi rossoblù residenti in Liguria per Roma-Genoa, in programma dopodomani alle ore 20.45. Pianetagenoa1893.net è venuto a conoscenza della decisione che dovrà essere ratificata e ufficializzata nelle prossime ore. Il settore ospiti dello stadio Olimpico resterà chiuso: invece, i genoani residenti nelle altre regioni potranno acquistare i biglietti di altri settori solo se in possesso della tessera del tifoso. La decisione era nell’aria, visto che nella riunione del 4 aprile scorso l’Osservatorio delle manifestazioni sportive aveva la partita con “alti profili di rischio”, considerati i rapporti tra le due tifoserie.